Chi è Antonella Fiordelisi? Età, fidanzato e Instagram (Di lunedì 20 marzo 2023) Ciò che c'è da sapere su Antonella Fiordelisi, dalla biografia alla vita privata, Instagram, la carriera fino al GF Vip 7. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ciò che c'è da sapere su, dalla biografia alla vita privata,, la carriera fino al GF Vip 7. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita. #GFVIP - Tengalini2329 : RT @BlissHoll: Pensate che se Antonella esce stasera, non dovremmo più guardare il live ne le puntate perché abbiamo chiuso con questo SCHI… - paperringss__ : la morale sulla condivisione ad antonella è una stronzata clamorosa, se questa volta si è mangiata un pezzo di sush… - francyciocco1 : ecco chi è antonella. manca che ha prestato la coda alla ?? nonostante le faceva del male dietro. (grazie a chi l’ha… -