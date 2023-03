Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto dedica la letterina ai diritti di famiglia (Di lunedì 20 marzo 2023) La letterina di questa settimana di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa è stata dedicata ai diritti delle famiglie arcobaleno. Luciana Littizzetto nella puntata del 19 marzo di Che Tempo Che Fa ha dedicato la sua letterina settimanale ai diritti delle famiglie arcobaleno. 'Non potete fermare l'amore', ha detto al governo Meloni che ha fermato le registrazioni dei figli delle coppie gay: Luciana Littizzetto ha esordito riassumendo quello che è successo negli ultimi giorni. "Fino a pochi giorni fa, i comuni di Milano, di Torino, e molti altri, registravano tranquillamente i figli nati da coppie omogenitoriali, cioè coppie composte da due persone dello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi questa settimana dia CheChe Fa è statata aidelle famiglie arcobaleno.nella puntata del 19 marzo di CheChe Fa hato la suasettimanale aidelle famiglie arcobaleno. 'Non potete fermare l'amore', ha detto al governo Meloni che ha fermato le registrazioni dei figli delle coppie gay:ha esordito riassumendo quello che è successo negli ultimi giorni. "Fino a pochi giorni fa, i comuni di Milano, di Torino, e molti altri, registravano tranquillamente i figli nati da coppie omogenitoriali, cioè coppie composte da due persone dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Dopo “ti pago per non lavorare” e “ti faccio rifare la casa gratuitamente” era solo questione di tempo prima che si… - MuseoEgizio : “Che cosa significa il tuo far trascorrere il tempo fino a oggi senza avermi scritto una lettera? […]”. Che tu sia… - LaVeritaWeb : L’alleanza con Roma per ritardare il voto contro i motori tradizionali nasconde un trucco: il tempo è servito ai te… - zlatanradu : RT @Boboj29: Chiffi sei stato vergognoso , nel 2° tempo non ha fischiato un fallo a nostro favore , ha cercato di farli pareggiare ,la nost… - Brando66859060 : Un consiglio, invece di perdere tempo a rispondere a gente che non vuole capire o che mette in giro stronzate prive… -