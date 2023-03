Che Tempo che Fa, Gaia Tortora e il suo appello alle nuove generazioni (VIDEO) (Di lunedì 20 marzo 2023) Gaia Tortora è stata ospite della puntata del 19 marzo di Che Tempo che Fa, la giornalista ha parlato del papà Enzo con Fabio Fazio. Gaia Tortora è stata ospite di Che Tempo che Fa nella puntata andata in onda il 19 marzo, la giornalista ha raccontato la storia del padre Enzo Tortora e ha lanciato un appello alle nuove generazioni. Ecco cosa ha detto a Fabio Fazio. Il conduttore televisivo fu arrestato nel giugno del 1983 per traffico di droga. L'accusa, che si basava sulle rivelazioni di alcuni pentiti di camorra, si rivelò infondata. "C'erano un po' di indizi quella mattina che erano strani, già dalla mattina presto", ha detto Gaia Tortora a Fabio Fazio. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023)è stata ospite della puntata del 19 marzo di Cheche Fa, la giornalista ha parlato del papà Enzo con Fabio Fazio.è stata ospite di Cheche Fa nella puntata andata in onda il 19 marzo, la giornalista ha raccontato la storia del padre Enzoe ha lanciato un. Ecco cosa ha detto a Fabio Fazio. Il conduttore televisivo fu arrestato nel giugno del 1983 per traffico di droga. L'accusa, che si basava sulle rivelazioni di alcuni pentiti di camorra, si rivelò infondata. "C'erano un po' di indizi quella mattina che erano strani, già dalla mattina presto", ha dettoa Fabio Fazio. ...

