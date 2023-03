Che Tempo che Fa, Christian De Sica: "Jerry Calà sta bene, ci siamo sentiti" (Di lunedì 20 marzo 2023) Christian De Sica è stato ospite di Che Tempo che Fa, l'attore ha parlato del padre Vittorio e delle condizioni di salute di Jerry Calà Christian De Sica è stato l'ospite principale della puntata del 19 marzo di Che Tempo che fa. L'attore ha parlato durante la sua intervista con Fabio Fazio dello stato di salute di Jerry Calà e ha raccontato alcuni aneddoti sul padre Vittorio. Christian De Sica, durante la conversazione con Fabio Fazio ha raccontato delle sue ultime esperienze, tra cui diventare nonno di una nipotina di nome Bianca. Ha anche festeggiato i suoi 50 anni di carriera, menzionando il successo del suo ultimo film, Natale a tutti i costi, che è diventato il terzo film più ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023)Deè stato ospite di Cheche Fa, l'attore ha parlato del padre Vittorio e delle condizioni di salute diDeè stato l'ospite principale della puntata del 19 marzo di Cheche fa. L'attore ha parlato durante la sua intervista con Fabio Fazio dello stato di salute die ha raccontato alcuni aneddoti sul padre Vittorio.De, durante la conversazione con Fabio Fazio ha raccontato delle sue ultime esperienze, tra cui diventare nonno di una nipotina di nome Bianca. Ha anche festeggiato i suoi 50 anni di carriera, menzionando il successo del suo ultimo film, Natale a tutti i costi, che è diventato il terzo film più ...

