"Che stro...": Maria De Filippi sbotta, chi massacra davanti a tutti (Di lunedì 20 marzo 2023) Maria De Filippi è tornata. La conduttrice dopo il grave lutto per la perdita del marito, Maurizio Costanzo, è tornata a condurre in prima serata Amici. Un appuntamento molto atteso dal pubblico che ha voluto regalare il giusto abbraccio carico di affetto alla conduttrice. Ospiti della prima puntata del serale Pio e Amedeo. I due attori comici che presto torneranno in prima serata su Canale 5 con il loro show "Feliccsima Sera", hanno regalato battute senza sosta nel corso del loro intervento al fianco di Maria De Filippi. Nel mirino è finito Stash: "Sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria, lo abbiamo visto qua fuori fare il parcheggiatore abusivo". De Filippi stessa non è riuscita a trattenere le risate e ha commentato "che stron*i!".

