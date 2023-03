Che meraviglia i calci d’angolo normali del Napoli: senza schemi astrusi, e gol (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ennesima partita capolavoro del Napoli di quest’anno lascia stupefatti per tantissimi aspetti: dalla fame e cattiveria agonistica che caratterizza l’approccio e l’atteggiamento dei giocatori anche quando il match è praticamente e letteralmente chiuso, ad un Di Lorenzo a livelli ormai inarrivabili, dall’intesa Osimhen – Kvaratskhelia ormai arrivata a livelli tali per cui l’uno è disposto a togliersi occasioni da gol personali per facilitare il gol dell’altro, allo strapotere fisico (di cui parlavamo anche da ultimo) che si declina nel 15esimo gol su calcio d’angolo della stagione (quando mai il Napoli era arrivato ad un simile traguardo?), e si potrebbe continuare fino a sera. C’è una cosa, però, che ieri ha più impressionato (per lo meno chi scrive) tra le altre: sembra una battuta, ma la verità è che le squadre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ennesima partita capolavoro deldi quest’anno lascia stupefatti per tantissimi aspetti: dalla fame e cattiveria agonistica che caratterizza l’approccio e l’atteggiamento dei giocatori anche quando il match è praticamente e letteralmente chiuso, ad un Di Lorenzo a livelli ormai inarrivabili, dall’intesa Osimhen – Kvaratskhelia ormai arrivata a livelli tali per cui l’uno è disposto a togliersi occasioni da gol personali per facilitare il gol dell’altro, allo strapotere fisico (di cui parlavamo anche da ultimo) che si declina nel 15esimo gol sudella stagione (quando mai ilera arrivato ad un simile traguardo?), e si potrebbe continuare fino a sera. C’è una cosa, però, che ieri ha più impressionato (per lo meno chi scrive) tra le altre: sembra una battuta, ma la verità è che le squadre ...

