Che cosa sappiamo sul presunto «laboratorio del mistero» di Trieste (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella puntata del 28 febbraio 2023 della trasmissione di Rete4 Fuori dal Coro, condotta dal giornalista Mario Giordano, è andato in onda un servizio intitolato “I laboratori del mistero: i virus più pericolosi anche in Italia” (disponibile a partire dal minuto 01:08:15). In questo servizio la giornalista Raffaella Regoli afferma di essere riuscita a entrare all’interno dell’Area Science park di Trieste, in cui sono presenti diverse infrastrutture di ricerca e laboratori. Il centro di ricerca sarebbe simile «al laboratorio di Wuhan». All’interno dell’area ci sarebbe un «laboratorio ad alto rischio dove si manipolano virus potenzialmente mortali». In particolare Regoli fa riferimento all’International centre for genetic engineering and biotechnology (Icgeb), uno dei laboratori che si trovano, appunto, all’interno ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella puntata del 28 febbraio 2023 della trasmissione di Rete4 Fuori dal Coro, condotta dal giornalista Mario Giordano, è andato in onda un servizio intitolato “I laboratori del: i virus più pericolosi anche in Italia” (disponibile a partire dal minuto 01:08:15). In questo servizio la giornalista Raffaella Regoli afferma di essere riuscita a entrare all’interno dell’Area Science park di, in cui sono presenti diverse infrastrutture di ricerca e laboratori. Il centro di ricerca sarebbe simile «aldi Wuhan». All’interno dell’area ci sarebbe un «ad alto rischio dove si manipolano virus potenzialmente mortali». In particolare Regoli fa riferimento all’International centre for genetic engineering and biotechnology (Icgeb), uno dei laboratori che si trovano, appunto, all’interno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Caro Beppe #Marotta @Inter, capiamo che avendo vinto scudetti così per anni non sia facile per lei parlare, ma se s… - la_kuzzo : Ieri sulla tv pubblica un sottosegretario ha offeso tutte le donne davanti alle sue figlie e un ex conduttore che a… - ZZiliani : La cosa buffa - lo ribadisco perchè continuo a crederci - è che gli illeciti commessi dalla #Juventus sono così mas… - solerduarte1902 : RT @MarianoFroldi: Sine ira et studio Vedo che sempre più persone, di certo molto più competenti del sottoscritto, cominciano a dire una c… - AnnaMariaDeFalc : RT @pisto_gol: Solidarietà al bravo collega di #Dazn #MarcoCattaneo, che quando era a #Sky ha visto da vicino cosa può succedere a chi non… -