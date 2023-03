Che cosa c’è di vero sulle voci del ritorno di Massimo Giletti in Rai al posto di Fabio Fazio (Di lunedì 20 marzo 2023) Tornano insistenti le indiscrezioni che vorrebbero Massimo Giletti sempre più vicino al ritorno in Rai. A riaccendere le voci è stato TvBlog che ha parlato di una trattativa in corso tra il giornalista e conduttore di La7 con viale Mazzini che potrebbe vedere una svolta non prima di maggio, quando è attesa la possibile nomina dell’amministratore delegato al posto di Carlo Fuortes. Secondo TvBlob, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Giletti potrebbe prendere lo spazio al momento occupato da Fabio Fazio con Che tempo che fa, quindi la prima serata della domenica su Rai3. Secondo quanto ha potuto verificare Open, un’offerta da parte della Rai a Giletti ci sarebbe. Ma è anche vero che lo stesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Tornano insistenti le indiscrezioni che vorrebberosempre più vicino alin Rai. A riaccendere leè stato TvBlog che ha parlato di una trattativa in corso tra il giornalista e conduttore di La7 con viale Mazzini che potrebbe vedere una svolta non prima di maggio, quando è attesa la possibile nomina dell’amministratore delegato aldi Carlo Fuortes. Secondo TvBlob, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto,potrebbe prendere lo spazio al momento occupato dacon Che tempo che fa, quindi la prima serata della domenica su Rai3. Secondo quanto ha potuto verificare Open, un’offerta da parte della Rai aci sarebbe. Ma è ancheche lo stesso ...

