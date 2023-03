Champions femminile, Roma-Barça sarà la gara con più spettatori paganti in Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) La Roma femminile è una delle 8 squadre qualificate per i quarti di finale di Champions League e incontrerà sulla sua strada il Barcellona con la sfida di andata che si giocherà martedì 21 marzo allo stadio Olimpico. Il ritorno, invece, è in programma il 29 marzo a Barcellona. Per la prima volta della Roma L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 marzo 2023) Laè una delle 8 squadre qualificate per i quarti di finale diLeague e incontrerà sulla sua strada il Barcellona con la sfida di andata che si giocherà martedì 21 marzo allo stadio Olimpico. Il ritorno, invece, è in programma il 29 marzo a Barcellona. Per la prima volta dellaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

