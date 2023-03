Champions | Di Napoli | “Dico 60% per il Napoli contro il Milan”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + #Salvini annuncia: 'In #Champions sarò a San Siro a tifare #Milan': sospese le scom… - ArlettiDa : La prossima giornata c'è Napoli-Milan. Pronti a rosicchiare altri punti? 11 partite, 7 punti dal carro Champions. DAJE JUVE DAJE YAYAOOOOOH - giovaeffe : 9 sconfitte e manca trasferta a Napoli, all’Olimpico con la Roma e in casa con la Lazio. Si rischia una frittata ma… -

E segna il suo primo gol in campionato dopo quello inLeague contro i Glasgow Rangers, mette il definitivo sigillo al trionfo del. s.v. Simeone Entra per i minuti finali e partecipa ......00 Trento - Budunost 79 - 76 20:15 Joventut - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 104 - 81 Visualizza Eurocup CALCIO -LEAGUE 21:00- Eintracht F. 3 - 0 21:00 R. ...Il Milan procede alla grande in, va a rilento in Serie A e la partita di Udine è la prova:... Ilnon arresta la sua corsa e si impone 4 - 0 all'Olimpico contro il Torino. I primi della ...

Da ieri il Napoli ha un vantaggio di 23 punti sul Milan, in aprile suo avversario nei quarti di finale di Champions League. Il tecnico rossonero Pioli si augura che questa differenza non si noti in ...inviato a Torino Spettacolo puro quello che il Napoli regala a Torino. La terza rete è da antologia del calcio: l’azione parte da fallo laterale sulla destra con Di Lorenzo ...