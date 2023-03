Cgil contro la riforma che fa risparmiare oltre mille euro di tasse (Di lunedì 20 marzo 2023) Risparmi fino a 1.150 euro dalla riforma del fisco varata quattro giorni fa dal Consiglio dei ministri. È una delle stime, contenute in un'analisi della Fondazione nazionale commercialisti, in merito al disegno di legge delega dell'esecutivo, illustrato tre giorni fa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Congresso della Cgil, a Rimini. L'obiettivo del governo è quello di una diminuzione da quattro a tre delle aliquote dell'Irpef. La simulazione, condotta dalla Fondazione nazionale commercialisti sulla base appunto di tre aliquote, ha preso in considerazione, con riferimento all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, tre differenti tipologie di reddito - dipendente, autonomo e pensionato -, e quattro tetti di reddito - 20 mila euro, 35 mila euro, 50 mila euro, 60 mila ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Risparmi fino a 1.150dalladel fisco varata quattro giorni fa dal Consiglio dei ministri. È una delle stime, contenute in un'analisi della Fondazione nazionale commercialisti, in merito al disegno di legge delega dell'esecutivo, illustrato tre giorni fa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Congresso della, a Rimini. L'obiettivo del governo è quello di una diminuzione da quattro a tre delle aliquote dell'Irpef. La simulazione, condotta dalla Fondazione nazionale commercialisti sulla base appunto di tre aliquote, ha preso in considerazione, con riferimento all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, tre differenti tipologie di reddito - dipendente, autonomo e pensionato -, e quattro tetti di reddito - 20 mila, 35 mila, 50 mila, 60 mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scenarieconomic : Ecco la CGT che occupa un centro commerciale per protestare contro l'aumeento dell'età pensionabile. Esattamente co… - CarloCalenda : Dal palco della CGIL, un confronto franco e diretto. Per noi le alleanze si fanno sui contenuti, non contro gli alt… - Agenzia_Ansa : Congresso Cgil, 'Bella ciao' contro l'intervento di Meloni a Rimini. Una minoranza della sigla sindacale protesta c… - tempoweb : #Cgil contro la riforma del #fisco che fa risparmiare oltre mille euro di tasse #20marzo - UBrignone : RT @tempoweb: ?? La battaglia di #Schlein imbarazza i cattolici dem?? #Cgil contro la riforma taglia-tasse?? Attacchi col fuoco a #Roma: 'Vend… -