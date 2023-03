Centro | Tassone Ncdu | “Dc? Con Renzi e Zamagni si potrebbe | riconsegnando simbolo a Fondazione Sturzo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La guerra per l’eredità della Democrazia Cristiana, nome e“è rappresentata da un insieme di schermaglie basate sul nulla” ed è indicativa del “fallimento della costituzione dell’unità dei cattolici in politica”. “Io sarei per la ri-costituzione, ho firmato l’appello di Publio Fiore, che sta cercando di fare politica cristiana. Come è apprezzabile anche l’iniziativa di Cuffaro e Grassi. Ma ciascuno qui pensa al proprio ego e va per i fatti suoi; è un macello, non c’è progetto. Il mondo di patrimonio che nasceva cone De Gasperi non vale più nulla. Il resto è ancillare della sinistra”. Così Mario, segretario nazionale e fondatore del nuovo Cdu, nonchè ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Adnkronos commenta scontri, nuovi partiti e progetti che vorrebbero far ...