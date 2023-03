Centro Storico: alto impatto della Polizia, identificate 121 persone (Di lunedì 20 marzo 2023) , controllati 44 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada Sabato gli agenti del Commissariato Decumani e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al Centro Storico ed in particolare in vico Banchi Nuovi e nelle vie Mezzocannone e del Grande Archivio dove hanno identificato 121 persone, di cui 30 con precedenti di Polizia, controllato 44 veicoli e contestato 7 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) , controllati 44 veicoli e contestate 7 violazioni del CodiceStrada Sabato gli agenti del Commissariato Decumani e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aled in particolare in vico Banchi Nuovi e nelle vie Mezzocannone e del Grande Archivio dove hanno identificato 121, di cui 30 con precedenti di, controllato 44 veicoli e contestato 7 violazioni del CodiceStrada per guida senza patente, guida con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ...

