Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | il padre di lui dubbioso | ' Il matrimonio? In quel periodo c' è la vendemmia'

Francesco Moser ha detto la sua sull'unione e il futuro matrimonio tra il figlio Ignazio Moser e la compagna. L'ex ciclista, in una lunga intervista al Corriere della Sera, sembra aver lasciato intendere che per il figlio avrebbe pensato a un altro tipo di futuro. Pur avendo un buon ...A partire da sabato 25 marzo 2023: allo Chalet Maniva si terrà l'ultima serata di One More Party cone Ignazio Moser. Lunedì 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, allo Chalet Maniva ...Una famiglia allargata quella di Francesco Moser. Il figlio dell'ex ciclista, Ignazio, è da tempo legato a, sorella di Belen . I due dovrebbero sposarsi presto, ma Francesco è dubbioso: 'Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto ...

Francesco Moser: Mio figlio Ignazio e Cecilia sposi ad agosto In quel periodo c'è vendemmia Fanpage.it

Cecilia Rodriguez alle prese col pugilato fa arrabbiare i cagnolini: Ignazio la prende in giro (Da Instagram: @ignaziomoser) ...Cresce l’attesa e fervono i preparativi per le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due ex gieffini proseguono più felici che mai la loro storia d’amore e intanto si avvicina la data del mat ...