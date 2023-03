“C’è qualcosa che non capisco” Ombre dopo il gol di Chiesa (Di lunedì 20 marzo 2023) Federico Chiesa ha segnato un gran gol contro il Friburgo, ma non sono passate inosservate le sue scuse subito dopo la marcatura. La Juventus sta facendo un ottimo percorso in Europa League e il merito è anche del rientro di Federico Chiesa. Mancava solo la sua rete in campo internazionale per coronare la festa di Madama in casa del Friburgo, ma subito dopo il raddoppio il campione d’Europa ha chiesto scusa ai tifosi. Perché ha fatto questo gesto? Federico Chiesa (Fonte: LaPresse)Le cause possono essere molteplici, ma qualcuno è addirittura convinto che ci possa essere una sorta di “sudditanza psicologica” in casa Juventus. Questo utente su Twitter si domanda come mai un ragazzo debba chiedere scusa solo perché è stato fuori tanto tempo per infortunio. Dal suo punto di vista in queste situazioni non ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Federicoha segnato un gran gol contro il Friburgo, ma non sono passate inosservate le sue scuse subitola marcatura. La Juventus sta facendo un ottimo percorso in Europa League e il merito è anche del rientro di Federico. Mancava solo la sua rete in campo internazionale per coronare la festa di Madama in casa del Friburgo, ma subitoil raddoppio il campione d’Europa ha chiesto scusa ai tifosi. Perché ha fatto questo gesto? Federico(Fonte: LaPresse)Le cause possono essere molteplici, ma qualcuno è addirittura convinto che ci possa essere una sorta di “sudditanza psicologica” in casa Juventus. Questo utente su Twitter si domanda come mai un ragazzo debba chiedere scusa solo perché è stato fuori tanto tempo per infortunio. Dal suo punto di vista in queste situazioni non ...

