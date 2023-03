Cava | 63enne muore in auto dopo aver chiamato figlio infermiere

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tragedia ade’ Tirreni dove, ieri mattina, uncavese ha accusato un malore mentre era alla guida della propria vettura, una Fiat Panda. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, l’uomo si sarebbe fermato, nel mentre del malore, per chiamare ile avvisare i soccorsi. I sanitari del 118, purtroppo, quando sono giunti alla macchina dell’uomo lo hanno trovato privo di vita e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Segui ZON.IT su Google News.

