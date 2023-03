Catturato vivo il “cane fantasma”: ha una membrana tra le dita delle zampe, mangia dai topi ai pesci ed è in via d’estinzione (Di lunedì 20 marzo 2023) Avete mai sentito parlare del cane dell’Amazzonia o atelocino? Starebbe bene in un romanzo di Stephen King, perché la sua presenza nel mondo ha ben pochi testimoni. Viene chiamato anche “cane fantasma“, proprio per la difficoltà di avvistarlo o cane dalle orecchie corte, per via di questa sua caratteristica fisica particolarmente evidente. È di medie dimensioni e di colore marrone scuro. Perché ve ne stiamo parlando? Perché stando a quanto raccontato da El Universo, il cane dell’Amazzonia (Atelocynus microtis) è stato non solo avvistato ma anche Catturato vivo. Siamo in Bolivia, località Beni dove le zone paludose sono molto presenti. Fatto, questo, di non poca importanza perché il “cane fantasma” ha una specie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Avete mai sentito parlare deldell’Amazzonia o atelocino? Starebbe bene in un romanzo di Stephen King, perché la sua presenza nel mondo ha ben pochi testimoni. Viene chiamato anche ““, proprio per la difficoltà di avvistarlo odalle orecchie corte, per via di questa sua caratteristica fisica particolarmente evidente. È di medie dimensioni e di colore marrone scuro. Perché ve ne stiamo parlando? Perché stando a quanto raccontato da El Universo, ildell’Amazzonia (Atelocynus microtis) è stato non solo avvistato ma anche. Siamo in Bolivia, località Beni dove le zone paludose sono molto presenti. Fatto, questo, di non poca importanza perché il “” ha una specie di ...

FQMagazineit : Catturato vivo il "cane fantasma": ha una membrana tra le dita delle zampe, mangia dai topi ai pesci ed è in via d'…