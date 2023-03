Catanzaro | Vivarini | «Promozione una rivincita personale dopo tante cattiverie»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Vincenzo, allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sportil trionfo in campionato e lain B Vincenzo, allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sportil trionfo in campionato e lain B. Le sue dichiarazioni: «Provo una grande soddisfazione, perché illo conoscevo da bambino e quella maglia l’avevo in mente anche quando ci giocavo contro. Vincere non è mai facile ma abbiamo lavorato e programmato ogni singola mossa fatta. Questaè anche una miaperché dal calcio ho ricevuto. Questa annata mi fa togliere qualche sassolino». L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : A Marzo il Catanzaro è già in @Lega_B ?? Stagione da RECORD per la squadra di Mister Vivarini ?? #DAZN @Lega_B - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Con la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, il Catanzaro ottiene con cinque giornate di… - __carmelog__ : RT @DAZN_IT: A Marzo il Catanzaro è già in @Lega_B ?? Stagione da RECORD per la squadra di Mister Vivarini ?? #DAZN @Lega_B - 31_CFA : RT @NicoSchira: Il #Catanzaro vince Girone C di Serie C con 5 giornate d’anticipo e ritorna in #SerieB dopo 17 anni. Cavalcata trionfale. L… - semino14 : RT @DAZN_IT: A Marzo il Catanzaro è già in @Lega_B ?? Stagione da RECORD per la squadra di Mister Vivarini ?? #DAZN @Lega_B -

Un cammino netto, quello dei giallorossi guidati da Vincenzo. In pochi dati può snocciolarsi l'incredibile cammino delnel Girone C della Serie C: 27 vittorie , 5 pareggi e una ...The postin B, daa Vandeputte: tutti i protagonisti della cavalcata giallorossa appeared first on Calabria7 - L'informazione libera . Vittorio Rienzo Condividi: Twitter Facebook ...Missione compiuta grazie al feeling straordinario trovato con mister Vincenzo. E Il bello deve ancora venire. Perché in B ilnon vuole recitare il ruolo della comparsa. Anzi, ...

Catanzaro, la gioia di Vivarini: “Sono orgoglioso, posso dire di essermi tolto qualche sassolino&hellip Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Oggi la precedenza va al Catanzaro, che ritorna in serie B dopo 17 anni ... dove l’abruzzese Vincenzo Vivarini è riuscito nell’impresa, dominando il campionato, grazie a una squadra ben costruita in ...E’ il Catanzaro la prima squadra di Lega Pro a salutare tutti e volare in serie B. Davanti a 10mila tifosi, arrivati dalla Calabria all’Arechi di Salerno, per la sfida con la Gelbison, i giallorossi h ...