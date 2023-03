Catanzaro in B, il sindaco Fiorita: «La città è in festa» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del sindaco di Catanzaro dopo la promozione in Serie B dei calabresi: «Questa vittoria restituisce alla città entusiasmo» Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, ha parlato alla Gazzetta del Sud dopo la promozione della squadra in Serie B. Di seguito le sue parole. «Questa vittoria restituisce alla città quell’entusiasmo, quella fiducia nel futuro che da un po’ di anni si era smarrita. Abbiamo vinto con classe, stile, gioia e tanta bellezza. E questa vittoria di un grande Catanzaro prelude a una Grande Catanzaro, apre la strada a un processo di riappropriazione della nostra funzione di capoluogo e di una città che sull’entusiasmo, che sulla bellezza, sulla gioia e sullo stile costruisce il futuro. La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole deldidopo la promozione in Serie B dei calabresi: «Questa vittoria restituisce allaentusiasmo» Nicoladi, ha parlato alla Gazzetta del Sud dopo la promozione della squadra in Serie B. Di seguito le sue parole. «Questa vittoria restituisce allaquell’entusiasmo, quella fiducia nel futuro che da un po’ di anni si era smarrita. Abbiamo vinto con classe, stile, gioia e tanta bellezza. E questa vittoria di un grandeprelude a una Grande, apre la strada a un processo di riappropriazione della nostra funzione di capoluogo e di unache sull’entusiasmo, che sulla bellezza, sulla gioia e sullo stile costruisce il futuro. La ...

