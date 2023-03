Catania in C | il pagellone | capitan Lodi uomo copertina da 8 Che finale per la zanzara De Luca | 7 | 5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Catania, il pagellone: capitan Lodi uomo copertina da 8. Che finale per la zanzara De Luca: 7,5: Catania, il pagell… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Catania, il pagellone: capitan Lodi uomo copertina da 8. Che finale per la zanzara De Luca: 7,5 - Gazzetta_it : Catania, il pagellone: capitan Lodi uomo copertina da 8. Che finale per la zanzara De Luca: 7,5 -

La vittoria numero 24 in stagione ha cancellato il fallimento del 2022, riportato ilil Serie C e scatenato l'esultanza dei tifosi in piazza felici fino a notte fonda. Diamo i voti ai protagonisti di questa splendida cavalcata. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...La vittoria numero 24 in stagione ha cancellato il fallimento del 2022, riportato ilil Serie C e scatenato l'esultanza dei tifosi in piazza felici fino a notte fonda. Diamo i voti ai protagonisti di questa splendida cavalcata. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...

Catania, il pagellone: capitan Lodi uomo copertina da 8. Che finale per la zanzara De Luca: 7,5 La Gazzetta dello Sport

Le valutazioni ai protagonisti del ritorno in Serie C dei rosazzurro: spiccano anche Palermo, Bethers, Lorenzini,Chiarella e Rapisarda ...