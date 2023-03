Case popolari a Fiumicino, il sindacato: “Graduatorie falsate, bando da rifare” (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiumicino – “L’8 Marzo 2023 il sindacato Unione Inquilini, sindacato maggiormente rappresentativo per gli inquilini, ha inoltrato al Comune di Fiumicino un’istanza in autotutela in quanto da accesso agli atti è risultato che: – Le domande o gli aggiornamenti di Casa Popolare inviate dal 1° giugno al 30 giugno 2022 non siano state tenute in considerazione nella graduatoria definitiva, uscita a Dicembre 2022 dagli uffici ERP del Comune di Fiumicino”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Unione Inquilini. “Questo ha portato ad un mancato riconoscimento – si legge ancora – del punteggio reale da parte delle famiglie che hanno presentato documentazione utile ad una revisione della loro posizione in graduatoria. Il Regolamento Regionale 2/2000, art. 6, comma 2, infatti, stabilisce che tutte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023)– “L’8 Marzo 2023 ilUnione Inquilini,maggiormente rappresentativo per gli inquilini, ha inoltrato al Comune diun’istanza in autotutela in quanto da accesso agli atti è risultato che: – Le domande o gli aggiornamenti di Casa Popolare inviate dal 1° giugno al 30 giugno 2022 non siano state tenute in considerazione nella graduatoria definitiva, uscita a Dicembre 2022 dagli uffici ERP del Comune di”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Unione Inquilini. “Questo ha portato ad un mancato riconoscimento – si legge ancora – del punteggio reale da parte delle famiglie che hanno presentato documentazione utile ad una revisione della loro posizione in graduatoria. Il Regolamento Regionale 2/2000, art. 6, comma 2, infatti, stabilisce che tutte ...

