Case occupate abusivamente a Nettuno: blitz dei vigili a Largo Santa Barbara (Di lunedì 20 marzo 2023) Nettuno – Sequestrato un immobile occupato abusivamente: è quanto accaduto a Nettuno dove, nell’ambito del potenziamento, disposto dalla Commissione Straordinaria, delle attività di controllo del patrimonio abitativo comunale per evitare usi non consentiti e/o indebite occupazioni, il personale della Polizia Locale ha posto sotto sequestro un immobile in Largo Santa Barbara. L’occupazione è stata segnalato all’autorità giudiziaria. Proseguiranno i controlli sugli immobili di proprietà del Comune di Nettuno, di concerto con l’ufficio demanio e patrimonio, sia per quanto riguarda la regolarità delle occupazioni, nonché sul pagamento dei canoni o sul loro adeguamento a tutela delle ragioni dell’erario comunale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023)– Sequestrato un immobile occupato: è quanto accaduto adove, nell’ambito del potenziamento, disposto dalla Commissione Straordinaria, delle attività di controllo del patrimonio abitativo comunale per evitare usi non consentiti e/o indebite occupazioni, il personale della Polizia Locale ha posto sotto sequestro un immobile in. L’occupazione è stata segnalato all’autorità giudiziaria. Proseguiranno i controlli sugli immobili di proprietà del Comune di, di concerto con l’ufficio demanio e patrimonio, sia per quanto riguarda la regolarità delle occupazioni, nonché sul pagamento dei canoni o sul loro adeguamento a tutela delle ragioni dell’erario comunale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ...

