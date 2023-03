Case green | è già attivo il primo bonus con detrazione Irpef 50% | ecco di cosa si tratta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - giudittasborgi : RT @EZanchini: Sulle case green il Governo ha pieni poteri, il problema è che si dovrà mettere a studiare e scegliere da dove partire. Ne s… - maurizcont : RT @matt1news: BAGNAI:'SE IN ITALIA C'È UN PROBLEMA DI SALARI, LO SI DEVE AI SINDACATI E AI GOVERNI DI SINISTRA. LA DIRETTIVA EUROPEA SULLE… -

Ancora di più con l'approvazione da parte del Parlamento UE del testo della direttiva. Un provvedimento che già sta facendo discutere l'opinione pubblica e non solo. Accantonata la ...... Sempre secondo Baccarini, tuttavia, questo processo rischia di essere rallentato sia dalla repentina eliminazione dello sconto in fattura sia dall'attuale formulazione della Direttiva UE,...L'evento si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder dellamobility, imprese, ... Gaetano di Padova, prevede talk, dibattiti, interviste, illustrazioni dihistory, analisi e ...

The case against the former president also likely hinges on an ... in which it is joined by the Green Party of New York: "The threshold for a party to maintain recognized party status and ballot ...The project, which stems from a collaboration between Enel, the Italian National Research Council and the Science and Technology Park of Sicily, was implemented at the site of the former thermal power ...