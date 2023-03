Casarin sul tocco di Rabiot: «Non è punibile» (Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo Casarin, ex arbitro, ha spiegato l’episodio del tocco di braccio di Rabiot in Inter-Juve ai microfoni di Radio Rai Paolo Casarin, ex arbitro, ha spiegato l’episodio del tocco di braccio di Rabiot in Inter-Juve ai microfoni di Radio Rai. Le sue dichiarazioni: «Negli ultimi anni, si è inventato che ogni tocco di mano è punibile ma non è vero. Si sta smontando piano piano questa idea. Si deve vedere la volontarietà, forse ha toccato il pallone con la mano ma non vuol dire che in automatico è fallo. Ci deve essere la volontarietà. Il fallo di ieri è inesistente. Quando si parla di accidentalità non si può parlare di fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo, ex arbitro, ha spiegato l’episodio deldi braccio diin Inter-Juve ai microfoni di Radio Rai Paolo, ex arbitro, ha spiegato l’episodio deldi braccio diin Inter-Juve ai microfoni di Radio Rai. Le sue dichiarazioni: «Negli ultimi anni, si è inventato che ognidi mano èma non è vero. Si sta smontando piano piano questa idea. Si deve vedere la volontarietà, forse ha toccato il pallone con la mano ma non vuol dire che in automatico è fallo. Ci deve essere la volontarietà. Il fallo di ieri è inesistente. Quando si parla di accidentalità non si può parlare di fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Casarin: 'Pallone finito sul braccio di Rabiot in modo accidentale, tocco non punibile' - massidanu : RT @TUTTOJUVE_COM: Casarin: 'Pallone finito sul braccio di Rabiot in modo accidentale, tocco non punibile' - and84carl : Casarin: 'Pallone finito sul braccio di Rabiot in modo accidentale, tocco non punibile' - CalcioNews24 : ???#Casarin dice la sua sul tocco di #Rabiot ?? - Devescovi_Fra : @FBiasin Paolo Casarin 'a mio parere quel tipo di contatto del pallone sul braccio di Rabiot non è punibile'. Mah! @Corriere -