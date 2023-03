Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Caressa: 'Se il Napoli vince la Champions non glielo diamo il Pallone d'Oro a Osimhen?' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Il Napoli è patrimonio del calcio italiano, Osimhen da Pallone d'oro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Il Napoli è patrimonio del calcio italiano, Osimhen da Pallone d'oro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Il Napoli è patrimonio del calcio italiano, Osimhen da Pallone d'oro' - apetrazzuolo : SKY - Caressa: 'Il Napoli è patrimonio del calcio italiano, Osimhen da Pallone d'oro' -

Notizie Calcio- Anche Fabioha doverosamente speso parole d'elogio per Victor Osimhen negli studi di Sky : 'Se ildovesse vincere la Champions non glielo diamo il pallone d'oro a Osimhen ...Notizie Calcio- Parole al miele per Victor Osimhen ieri negli studi di Sky. Luca Marchegiani si è ... Ho detto a Fabio (, ndr) , che non ricordavo un giocatore così determinante in Italia ...Fabio, nel corso della trasmissione Deejay Football Club, ha dato i suoi pronostici per questo weekend di campionato di serie A. Ecco le sue dichiarazioni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Caressa: “Pallone d’oro ad Osimhen se il Napoli vince la Champions” Pianeta Milan

Sky Sport – Caressa: “Se il Napoli dovesse vincere la CL, glielo diamo il pallone d’oro ad Osimhen”. Fabio Caressa, in diretta a ‘Sky Calcio Club’, ha lanciato un segnale provocatorio, proprio in ...Fabio Caressa, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sky Calcio Club" parlando del momento del Napoli: "Se il Napoli dovesse vincere la Champions League non glielo diamo il pallone d'Oro ...