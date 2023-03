Caressa: «Lautaro Martinez flop! Altro dubbio a centrocampo» (Di lunedì 20 marzo 2023) Fabio Caressa ha parlato della nona sconfitta dell’Inter in campionato contro la Juventus soffermandosi su Lautaro Martinez e un Altro suo dubbio a centrocampo. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. UN FLOP – Fabio Caressa analizza le ultime prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter: «Lautaro Martinez mi stava piacendo tantissimo quest’anno, ma nelle ultime due partite non ho visto lo stesso leader che dà la scossa alla squadra. Altro dubbio ce l’ho su Brozovic e Calhanoglu, e quest’ultimo mi sembra migliore. Non che Brozovic abbia disimparato di giocare a pallone, però mi sembra meno tranquillo ed emotivamente può andare in difficoltà. Le mezze ali ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Fabioha parlato della nona sconfitta dell’Inter in campionato contro la Juventus soffermandosi sue unsuo. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. UN FLOP – Fabioanalizza le ultime prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter: «mi stava piacendo tantissimo quest’anno, ma nelle ultime due partite non ho visto lo stesso leader che dà la scossa alla squadra.ce l’ho su Brozovic e Calhanoglu, e quest’ultimo mi sembra migliore. Non che Brozovic abbia disimparato di giocare a pallone, però mi sembra meno tranquillo ed emotivamente può andare in difficoltà. Le mezze ali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Caressa: «Lautaro Martinez flop! Altro dubbio a centrocampo» - - fcin1908it : Caressa: 'Inter sempre nervosa, Lukaku appesantito. Inzaghi non ha colpe anche se...' - 01fmz : Caressa ha detto verso la fine che Lautaro non stava avendo una gran serata, ma è per partite come questa che lo vuoi nella tua squadra - skvriniar : “non bella serata di lautaro” per la legge di caressa dovrebbe segnare -