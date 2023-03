Carceri, Delmastro: “Il governo rafforza sicurezza e legalità”. E annuncia nuove assunzioni per contrastare il disagio (Di lunedì 20 marzo 2023) «Sono intimamente convinto che per un trattamento degno di questo nome dobbiamo avere il pieno organico degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, perché è con il pieno organico che si contrastano i disagi che ci sono all’interno dei circuiti detentivi. Il centrodestra al governo sta rafforzando sicurezza, legalità e ordine negli istituti penitenziari per il tramite di assunzioni ed extra assunzioni. Siamo, però, al paradosso che mancano le strutture fisiche dove formare i neo assunti: abbiamo più agenti da formare che strutture in grado di accogliere queste importanti immissioni in ruolo che stiamo operando». Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, a margine della visita alla Casa Circondariale di Piacenza. «Anche qui in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) «Sono intimamente convinto che per un trattamento degno di questo nome dobbiamo avere il pieno organico degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, perché è con il pieno organico che si contrastano i disagi che ci sono all’interno dei circuiti detentivi. Il centrodestra alstandoe ordine negli istituti penitenziari per il tramite died extra. Siamo, però, al paradosso che mancano le strutture fisiche dove formare i neo assunti: abbiamo più agenti da formare che strutture in grado di accogliere queste importanti immissioni in ruolo che stiamo operando». Così il sottosegretario alla Giustizia, Andreadelle Vedove, a margine della visita alla Casa Circondariale di Piacenza. «Anche qui in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Andrea #Delmastro annuncia il nuovo provvedimento del governo: 'Tossicomani in comunità e non in cella, così svuoti… - SecolodItalia1 : Carceri, Delmastro: “Il governo rafforza sicurezza e legalità”. E annuncia nuove assunzioni per contrastare il disa… - iISud24 : Carceri, @DelmastroAndrea (FdI): «Nuove assunzioni polizia penitenziaria per contrastare disagio» #20marzo… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Carceri, Delmastro: in arrivo protocolli operativi e dispositivi di sicurezza - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Carceri, Delmastro (FdI): nuove assunzioni Polizia Penitenziaria per contrastare disagio -