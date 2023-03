Carburante, prezzi benzina e gasolio in calo oggi in Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Nonostante il secondo deciso rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, questa mattina sono in netto calo i prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in fai da te è sotto 1,86 euro/litro, quella del gasolio a 1,8 euro/litro. Brent sui 70 dollari, ai minimi da novembre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 -1 cent/litro, per Tamoil -3 cent/litro, sempre sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Nonostante il secondo deciso rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, questa mattina sono in nettodei carburanti alla pompa: la media nazionale dellain fai da te è sotto 1,86 euro/litro, quella dela 1,8 euro/litro. Brent sui 70 dollari, ai minimi da novembre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del. Per Q8 -1 cent/litro, per Tamoil -3 cent/litro, sempre sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

