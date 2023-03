Cannavacciuolo insultato dai tifosi del Torino | il video è virale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStanno facendo il giro dei social e sono diventati virali iin cui lo chef stellato Antoninoè bersagliato dagli insulti deidel Toro. Ieri pomeriggio, il giudice di Masterchef, campano doc, era allo stadio ‘Olimpico Grande‘ per la partita–Napoli, terminata 4-0 per i partenopei, in tribuna insieme alla famiglia, per tifare i suoi beniamini. Quando idi casa, presenti sotto il suo settore, si sono accorti della presenza dello chef hanno cominciato ad insultarlo ripetendo cori offensivi.ha replicato invitando chi lo insultava a farsi avanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.