Cannavacciuolo insultato dai tifosi del Torino: «Ciccione di merda» (Di lunedì 20 marzo 2023) Doveva essere una domenica di relax e divertimento e di festeggiamenti per lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo presente sugli spalti dello stadio di Torino, per seguire il suo Napoli in trasferta contro i granata. Ma lo chef, presente in tribuna con i figli e la moglie, è stato è stato travolto dagli insulti da alcuni tifosi granata. Un piccolo gruppo di tifosi del Toro si è scagliato contro di lui, urlandogli diversi insulti, tra cui «Ciccione di merda» e «Cuoco di merda». @vincenzo.costantino Cori vergognosi dei tifosi del Torino contro Chef #Cannavacciuolo #TorinoNapoli #SerieA #chefCannavacciuolo ? suono originale – Vincenzocostantino

