Cannavacciuolo insultato allo stadio | Ciccione di m

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Lo chef Cannavacciuolo insultato in #torinonapoli. La sua reazione allo stadio - sportface2016 : #TorinoNapoli | Chef #Cannavacciuolo insultato dai tifosi del #Torino, lui reagisce: “Ci vediamo dopo” (VIDEO) - ilfattovideo : Cannavacciuolo insultato allo stadio dai tifosi del Torino: “Ciccione di m…”. E lui reagisce così - ParliamoDiNews : Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli, lui reagisce così VIDEO - VesuvioLive : Cannavacciuolo insultato davanti alle figlie durante Torino-Napoli: “Ciccione di me***” -

Il Napoli ha dominato imponendosi con un roboante 0 - 4, ma purtroppo la domenica pernon è stata molto piacevole a causa di alcuni tifosi granata che lo hannopesantemente ...dai tifosi durante Torino - Napoli Manon è rimasto di certo a guardare. Lo chef non ha accettato l'attacco dei tifosi del Torino e ha risposto in modo ...Antoninodai tifosi del Torino. I sostenitori granata hanno sfogato in questo modo la frustrazione di vedere la propria squadra, in campo, prendere quattro gol da un Napoli che corre ...

Torino-Napoli, Cannavacciuolo insultato: la reazione Tuttosport

O meglio: una parte della curva. Come potete vedere, Cannavacciuolo se ne stava beatamente per i fatti suoi a guardare la partita, quando sono partiti gli insulti. Accortosi della cosa, lo chef ha ...Antonino Cannavacciuolo ha avuto una spiacevole disavventura allo stadio di Torino, dove si è recato per tifare il suo Napoli.