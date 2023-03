Candida Auris, il super-fungo resistente ai farmaci: un caso accertato in Toscana (Di lunedì 20 marzo 2023) Da pochi giorni è stata accertata a Pisa un’infezione dovuta al super-fungo Candida Auris: si tratta del primo caso in Italia di quest’anno. Al momento l’infezione è sotto controllo, come riferisce il direttore dell’Unità operativa Malattie infettive dell’ospedale di Cisanello, Marco Falcone, dove è stata diagnosticata. A riportare la vicenda il quotidiano Leggo. Negli ultimi anni si è registrata un’impennata di casi di questa pericolosa infezione, che a differenza di altre forme di Candida resiste alle principali categorie di antimicotici (da cui il nome) e perciò risulta difficile da eradicare, portando talvolta a infezioni potenzialmente letali per i pazienti. La sintomatologia è varia: tendenzialmente è accompagnata da ferite, infezioni del sangue, bruciore, difficoltà a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Da pochi giorni è stata accertata a Pisa un’infezione dovuta al: si tratta del primoin Italia di quest’anno. Al momento l’infezione è sotto controllo, come riferisce il direttore dell’Unità operativa Malattie infettive dell’ospedale di Cisanello, Marco Falcone, dove è stata diagnosticata. A riportare la vicenda il quotidiano Leggo. Negli ultimi anni si è registrata un’impennata di casi di questa pericolosa infezione, che a differenza di altre forme diresiste alle principali categorie di antimicotici (da cui il nome) e perciò risulta difficile da eradicare, portando talvolta a infezioni potenzialmente letali per i pazienti. La sintomatologia è varia: tendenzialmente è accompagnata da ferite, infezioni del sangue, bruciore, difficoltà a ...

