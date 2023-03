Campo da golf, Chiusolo e Martignetti: “Evitata cementificazione selvaggia, no a dissertazioni tecniche infinite” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Come abbiamo illustrato ai consiglieri oggi in commissione, le scelte urbanistiche operate per il riconoscimento dell’interesse pubblico su un progetto di iniziativa privata diretto alla realizzazione di un Campo da golf sono state mirate a preservare la vocazione naturalistica dell’area e a tutelarne il valore ambientale, circoscrivendo la possibilità di interventi edificatori al minimo e limitandoli alla percentuale strettamente necessaria alla concretizzazione dell’intervento (1,6 per cento della superficie totale)“, così in una nota l’assessore all’Urbanistica Mariagrazia Chiusolo e il presidente della commissione Urbanistica Alfredo Martignetti. “Non vorremmo che certe dissertazioni sul contesto tecnico d’attuazione dell’intervento nascondano una ritrosia, motivata da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Come abbiamo illustrato ai consiglieri oggi in commissione, le scelte urbanistiche operate per il riconoscimento dell’interesse pubblico su un progetto di iniziativa privata diretto alla realizzazione di undasono state mirate a preservare la vocazione naturalistica dell’area e a tutelarne il valore ambientale, circoscrivendo la possibilità di interventi edificatori al minimo e limitandoli alla percentuale strettamente necessaria alla concretizzazione dell’intervento (1,6 per cento della superficie totale)“, così in una nota l’assessore all’Urbanistica Mariagraziae il presidente della commissione Urbanistica Alfredo. “Non vorremmo che certesul contesto tecnico d’attuazione dell’intervento nascondano una ritrosia, motivata da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #Apertura #AttualitàBenevento Tierra Samnium Golf Club, nuovo vertice in Commissione Urbanistica - Giovann27193141 : RT @francescacheeks: nel 2004 scrivevo di ambiente a @TopolinoIT, ero già una bambina ribelle (spoiler: ora c’è un campo da golf) https://t… - VerFilippo : La ripresa degli allenamenti è fissata per MERCOLEDÌ 22 MARZO, nel pomeriggio, sul campo dell’ACAYA GOLF RESORT. - RBLXPlayer12 : @En3rix Giustamente primo tempo dominato su ogni campo e questo sarebbe culo? Ok mi do al golf - Tradingshooter : Sono appena uscito dal campo Golf ed trovato questo messaggio che mi ha commosso, Grazie di Cuore ???? Questi sono… -