Campagna WWF con Maccio Capatonda: Scegli il trasporto pubblico (Di lunedì 20 marzo 2023) “Transport the future“, questo lo slogan della nuova Campagna pubblicitaria promossa dal WWF con Maccio Capatonda. Un video parodia degli spot pubblicitari delle auto, in cui l’attore abruzzese tesse le lodi del bus di linea. Maccio stesso compare alla guida del bus vestito da tranviere. “Scegli il trasporto pubblico. Chiedi anche tu una mobilità 100% elettrica” è il messaggio che conclude lo spot. “La crisi climatica e la perdita di natura sono temi troppo seri per non trattarli con la necessaria ironia, capace di coinvolgere il grande pubblico più di un discorso alle Nazioni Unite” ha dichiarato Marcello Macchia, vero nome di Maccio Capatonda. “Dobbiamo provocare un grande cambiamento – ha continuato l’attore – ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) “Transport the future“, questo lo slogan della nuovapubblicitaria promossa dal WWF con. Un video parodia degli spot pubblicitari delle auto, in cui l’attore abruzzese tesse le lodi del bus di linea.stesso compare alla guida del bus vestito da tranviere. “il. Chiedi anche tu una mobilità 100% elettrica” è il messaggio che conclude lo spot. “La crisi climatica e la perdita di natura sono temi troppo seri per non trattarli con la necessaria ironia, capace di coinvolgere il grandepiù di un discorso alle Nazioni Unite” ha dichiarato Marcello Macchia, vero nome di. “Dobbiamo provocare un grande cambiamento – ha continuato l’attore – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlFattoNisseno : Droga: due involucri trovati in spiaggia a Sciacca, indagini. Rinvenimento durante campagna di pulizia del Wwf - Agenparl : Com. stampa n. 153 ('Ora della Terra', San Severino Marche spegne la facciata del ... - - KersevanRoberto : @83221n4ndr34 16% di ignoranti in conoscenze di base non e' tanto, dai !... da noi e' almeno il doppio grazie alla… -