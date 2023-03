Camera di Commercio, Martusciello e parlamentari: “Reazione scomposta di Fiola” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, dovrebbe usare un linguaggio più consono alla carica e a un contesto di civile confronto con storiche associazioni che rappresentano ampi e rilevanti settori imprenditoriali e commerciali della città». A dirlo sono il commissario regionale di Forza Italia, on. Fulvio Martusciello, e i parlamentari azzurri della Campania, Annarita Patriarca e Franco Silvestro. «Fiola ha reagito in maniera scomposta a una richiesta di chiarezza e trasparenza avanzata da Ance, Claai, Cna, Cdo, Confapi, ConfCommercio, Confesercenti e Confindustria – proseguono –. Non esiste il reato di lesa maestà se ci si interroga su come vengono spesi e con quali finalità i soldi dell’Ente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Il presidente delladi, Ciro, dovrebbe usare un linguaggio più consono alla carica e a un contesto di civile confronto con storiche associazioni che rappresentano ampi e rilevanti settori imprenditoriali e commerciali della città». A dirlo sono il commissario regionale di Forza Italia, on. Fulvio, e iazzurri della Campania, Annarita Patriarca e Franco Silvestro. «ha reagito in manieraa una richiesta di chiarezza e trasparenza avanzata da Ance, Claai, Cna, Cdo, Confapi, Conf, Confesercenti e Confindustria – proseguono –. Non esiste il reato di lesa maestà se ci si interroga su come vengono spesi e con quali finalità i soldi dell’Ente ...

