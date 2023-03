Calvarese: “Il tocco di Vlahovic? Nel 2023 non possiamo dire che non ci sono immagini!” (Di lunedì 20 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro. Queste le sue parole: “Il tocco di braccio di Vlahovic? Nel 2023 con lo standard di 28-30 telecamere non possiamo dire che non ci sono immagini. -afferma Calvarese - E mi chiedo: gli amanti dello sport accettano una cosa del genere? Se Rabiot la prende col braccio è fallo ed è punibile. Se la palla viene toccata ( come dopo il fallo di Rabiot da Vlaovich ) invece è un tocco involontario e quindi non va sanzionato. L’unica spiegazione plausibile per quei 4 minuti trascorsi, credo siano da attribuire al fatto che il Var non abbia trovato immagini certe nè per il fallo, nè del contrario.-prosegue Calvarese ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianpaolo, ex arbitro. Queste le sue parole: “Ildi braccio di? Nelcon lo standard di 28-30 telecamere nonche non ciimmagini. -afferma- E mi chiedo: gli amanti dello sport accettano una cosa del genere? Se Rabiot la prende col braccio è fallo ed è punibile. Se la palla viene toccata ( come dopo il fallo di Rabiot da Vlaovich ) invece è uninvolontario e quindi non va sanzionato. L’unica spiegazione plausibile per quei 4 minuti trascorsi, credo siano da attribuire al fatto che il Var non abbia trovato immagini certe nè per il fallo, nè del contrario.-prosegue...

