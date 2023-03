Calendario Sport Invernali 20-26 marzo | orari gare | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) La stagione deglista per terminare, con diverse discipline che hanno già chiuso i battenti, tuttavia restano ancora inmolti eventi degni di nota sia sulla neve che sul ghiaccio. Questa settimana (20-26) i riflettori saranno puntati principalmente sui Mondiali di pattinaggio artistico e di curling femminile. L’Italia va a caccia di almeno una medaglia nella rassegna iridata di Saitama, mentre il team della skip Stefania Constantini proverà a ben figurare nel round robin mondiale in Svezia per continuare a crescere e avvicinare il livello delle squadre più forti. Nel fine settimana si chiudono inoltre i circuiti di Coppa del Mondo di snowboardcross (con Omar Visintin in lizza per la Sfera di Cristallo), sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci ...