Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2023 | programma | orari | tv | streaming | quando gareggiano gli italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’appuntamento più importante della stagione delè finalmente arrivato. È tutto pronto alla Super Arena di Saitama, impianto sportivo del Giappone che ospiterà i Campionati, tornati nella terra del Sol Levante dopo quattro anni. Sarà una competizione estremamente importante per la Nazionale italiana, pronta a ottenere grandi risultati e a scrivere importanti pagine di storia. Tra i rappresentanti più in vista spiccano Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a confrontarsi per la seconda volta con i due team diretti concorrenti, ovvero Piper Gilles-Paul Poirirer e con Madison Chock-Evan Bates. Da segnalare inoltre la presenza di Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, decisi a passare il taglio in una prova non semplice. Più complicata seppur fattibile la gara di Sara Conti-Niccolò Macii, ...