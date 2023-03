Calendario Europei karate 2023: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto è pronto per il primo grande appuntamento della stagione per quanto riguarda il karate internazionale. Nel corso di questa settimana, infatti, andrà in scena il Campionato Europeo a Guadalajara (Spagna). Dal 22 al 26 marzo, quindi, sul tatami iberico si sfideranno i migliori karateka del continente, per andare ad eleggere i nuovi campioni. Per l’Italia vedremo in azione Matteo Avanzini, Veronica Brunori, Luigi Busà, Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Terryana D’Onofrio, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra, Luca Maresca, Michele Martina, Erminia Perfetto e Silvia Semeraro. Come si può evincere, per la Spagna parte una formazione di altissimo livello, pronta a ben figurare. Nell’edizione del 2022 che si è disputata a Gaziantep (Turchia) la nostra nazionale ha concluso con sette medaglie complessive: un oro, due argentin e quattro bronzi. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto è pronto per il primo grande appuntamento della stagione per quanto riguarda ilinternazionale. Nel corso di questa settimana, infatti, andrà in scena il Campionato Europeo a Guadalajara (Spagna). Dal 22 al 26 marzo, quindi, sul tatami iberico si sfideranno i migliorika del continente, per andare ad eleggere i nuovi campioni. Per l’Italia vedremo in azione Matteo Avanzini, Veronica Brunori, Luigi Busà, Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Terryana D’Onofrio, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra, Luca Maresca, Michele Martina, Erminia Perfetto e Silvia Semeraro. Come si può evincere, per la Spagna parte una formazione di altissimo livello, pronta a ben figurare. Nell’edizione del 2022 che si è disputata a Gaziantep (Turchia) la nostra nazionale ha concluso con sette medaglie complessive: un oro, due argentin e quattro bronzi. La ...

