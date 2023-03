Calciomercato Milan | un obiettivo argentino per l’attacco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli, spunta l'audio di #Spalletti: '#Milan? Tirato un sospiro di sollievo, si era messa malissimo' VIDEO - MilanSpazio : Calciomercato Milan, idea a sorpresa per il vice Theo: la rivelazione - themastermain : RT @cmdotcom: #Milan, sette attaccanti per ventisei gol: il più grande errore (da non ripetere) di Maldini e Massara - sportli26181512 : Napoli, Osi e Kvara non sono Beto e Pereyra: il Milan adesso trema: È una passeggiata costante la stagione del Napo… - cmdotcom : #Napoli, #Osimhen e #Kvaratskhelia non sono #Beto e #Pereyra: il #Milan adesso può tremare [di @giovanniannun] -

NOTTI DI CHAMPIONS - Spalletti non si è dimostrato troppo felice di incrociare il. Chiaro che nel doppio confronto dei quarti di finale può accadere di tutto, però oggi se c'è una squadra da ...Commenta per primo Secondo esonero della giornata in Serie C. Dopo il ko di oggi contro il Giugliano, infatti, è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Monopoli l'exGiuseppe Pancaro . Di seguito la nota del club: 'La S. S. Monopoli 1966 comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Giuseppe Pancaro. La ...Una vittoria importante in chiave Champions 'Sappiamo che questa partita era importantissima, per il risultato deldi ieri e per Inter - Juve di stasera. Pensiamo a noi stessi, a vincere più ...

Tomori-Milan, così non ci siamo: Maldini ha già il sostituto CalcioMercato.it

CALCIOMERCATO MILAN-Arrivano importanti novità sul futuro di un giocatore che era stato accostato ai rossoneri in precedenza.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Inter-Juventus, con la vittoria dei bianconeri per 1-0 grazie alla rete di Kostic al 23^ minuto. Vi ringraziamo ...