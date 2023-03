Calciomercato Milan – Chelsea e Newcastle su Brahim Diaz (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Milan, nella prossima sessione di Calciomercato, dovrà anche decidere cosa fare di Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) Il, nella prossima sessione di, dovrà anche decidere cosa fare di, in prestito dal Real Madrid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, sette attaccanti per ventisei gol: il più grande errore (da non ripetere) di Maldini e Massara - cmdotcom : #Napoli, spunta l'audio di #Spalletti: '#Milan? Tirato un sospiro di sollievo, si era messa malissimo' VIDEO - MilanSpazio : Calciomercato Milan, idea a sorpresa per il vice Theo: la rivelazione - themastermain : RT @cmdotcom: #Milan, sette attaccanti per ventisei gol: il più grande errore (da non ripetere) di Maldini e Massara - sportli26181512 : Napoli, Osi e Kvara non sono Beto e Pereyra: il Milan adesso trema: È una passeggiata costante la stagione del Napo… -