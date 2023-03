Calciomercato Juventus: occhi su Frattesi per il futuro (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre la Serie A e le coppe europee vanno avanti, circolano i primi nomi per il Calciomercato che verrà. La Juventus di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione continua la ricerca di giovani talenti interessanti per rinforzare la squadra. I bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista Davide Frattesi del Sassuolo che sta disputando un ottima stagione. Il centrocampista classe ’99 potrebbe sostituire Paredes che dovrebbe far ritorno al Psg, oppure Rabiot se non dovrebbe rinnovare. Calciomercato Juventus, l’identikit di Frattesi Come detto sopra, la Juventus ha messo gli occhi su Frattesi del Sassuolo per il Calciomercato che verrà e per il futuro. Il giovane centrocampista ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre la Serie A e le coppe europee vanno avanti, circolano i primi nomi per ilche verrà. Ladi Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione continua la ricerca di giovani talenti interessanti per rinforzare la squadra. I bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista Davidedel Sassuolo che sta disputando un ottima stagione. Il centrocampista classe ’99 potrebbe sostituire Paredes che dovrebbe far ritorno al Psg, oppure Rabiot se non dovrebbe rinnovare., l’identikit diCome detto sopra, laha messo glisudel Sassuolo per ilche verrà e per il. Il giovane centrocampista ...

