Calciomercato Juve, Rugani messo ai margini: pronta una giovane promessa (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniele Rugani è messo sempre di più ai margini della rosa e la Juve sta pensando a delle possibili alternative al termine della stagione. Non c’è ormai più spazio per Daniele Rugani in casa Juventus, con le ultime ottime prestazioni di Federico Gatti che lo hanno così estromesso del tutto dalle alternative per la prima squadra. Troppe partite anonime nel corso degli anni hanno fatto sì che la Vecchia Signora puntasse tutto su altri elementi e a fine stagione è probabile l’addio. La provincia sembra essere il suo terreno di caccia prediletto ed è proprio da qui che Madama vuole attingere. Daniele Rugani (Fonte: LaPresse)Tra i giocatori più interessanti in questa Serie A 2022-23 c’è sicuramente il difensore centrale del Lecce Federico Baschirotto. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Danielesempre di più aidella rosa e lasta pensando a delle possibili alternative al termine della stagione. Non c’è ormai più spazio per Danielein casantus, con le ultime ottime prestazioni di Federico Gatti che lo hanno così estrodel tutto dalle alternative per la prima squadra. Troppe partite anonime nel corso degli anni hanno fatto sì che la Vecchia Signora puntasse tutto su altri elementi e a fine stagione è probabile l’addio. La provincia sembra essere il suo terreno di caccia prediletto ed è proprio da qui che Madama vuole attingere. Daniele(Fonte: LaPresse)Tra i giocatori più interessanti in questa Serie A 2022-23 c’è sicuramente il difensore centrale del Lecce Federico Baschirotto. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere - LALAZIOMIA : Le polemiche di Inter-Juve, il derby di Roma, la crisi del Milan e i bomber d'Italia. LIVE su Twitch - cmdotcom : Le polemiche di Inter-Juve, il derby di Roma, la crisi del Milan e i bomber d'Italia. LIVE su Twitch LIVE su Twitch - cmdotcom : #Juve, #Locatelli: '#Milan? Quando sono andato via è stata una botta, ma con un passo indietro se ne fa uno avanti' - sportli26181512 : Le polemiche di Inter-Juve, il derby di Roma, la crisi del Milan e i bomber d'Italia. LIVE su Twitch: Nuovo appunta… -