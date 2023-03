Calciomercato com cerca aspiranti redattori | invia il tuo CV!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La Juve vince a Milano tra le polemiche e vola a -7 dalla Champions: decide Kostic, Inter 3ª #InterJuve… - cmdotcom : #InterJuve, la MOVIOLA LIVE: check al VAR per un braccio di #Rabiot, Chiffi assegna il gol. Ecco perché… - cmdotcom : La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere - ilariofanto0 : Michele 'Fanta' Scienza: il derby d'Italia già vinto dalla Juve sull'Inter - cmdotcom : #Lazio mania: #Mourinho parla troppo e piazza il solito pullman, trionfa #Sarri #LazioRoma -

Devo ammettere e dare atto a tutti coloro che me l'hanno fatto notare, che stasera l'Inter e Inzaghi hanno saputo stupirci. Stasera l'Inter, dobbiamo ammetterlo, ci ha impartito una lezione di stile ...Commenta per primo Se anche al Collegio di Garanzia del Coni ci dovesse essere una sorta di Var, magari guidato da Mazzoleni , allora oggi la Juventus sarebbe a - 15 dal Napoli. Corre la squadra ...Commenta per primo Mi sembra logico: la Sampdoria centra la prima vittoria in dieci mesi in casa quando io non sono allo stadio. Dovrei forse farmi qualche domanda, che ne dite Poi, per la legge dei ...

Okafor ha deciso: segnale di mercato per il Milan Calciomercato.com

Ieri siamo stati testimoni di uno dei fatti più sgradevoli a cui personalmente, da amante del calcio prima che tifoso, ho mai assistito da quando seguo questo sport. Al termine della sconfitta per 0-2 ...Oltre ai tifosi che esprimono il loro veemente malumore sugli interventi dei redattori di calciomercato.com, ora si aggiunge anche la Curva Sud attraverso il suo portavoce con un messaggio piuttosto ...