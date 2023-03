Calcio:Inter - Juve;Gattuso'serve avere fiducia di chi sta al Var' (Di lunedì 20 marzo 2023) "Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: ieri quell'episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) "Bisognadi chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: ieri quell'episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - CB_Ignoranza : La partita di Paredes contro l’Inter: - Entra in campo a 7 minuti dalla fine; - Viene ammonito per aver perso temp… - Eurosport_IT : 'Episodio gravissimo nell'era del VAR' ???? ?? - 3stellenelpetto : @realvarriale @juventusfc @Inter @sscnapoli Nel calcio, come nella vita, ci sono regolamenti su come usare le mani. Aspettiamo fiduciosi ?? - Gazzettadmilano : La Juventus vince sul campo dell'Inter per 1-0 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. ..… -