Calcio | un gol contro la siccità al C S Luigi Berlusconi - Monzello

Milano 20 mar. (Adnkronos) - Irrigare i campi da Calcio senza uso e spreco di acqua potabile. Risponde a questi criteri di efficienza e di piena sostenibilità ambientale il pozzo di prima falda a servizio del Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, quartier generale di AC Monza. L'impianto, frutto di un progetto e di sensibilità condivise tra la Società calcistica, BrianzAcque e il Comune di Monza, è stato inaugurato nella mattinata di sabato 18 marzo, data non casuale in quanto a ridosso della Giornata Mondiale dell'Acqua che ricorrerà il 22 marzo. Al taglio del nastro, svoltosi prima del match tutto lombardo tra la squadra di casa e la Cremonese, hanno preso parte il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani, il Presidente e AD di BrianzAcque Enrico Boerci e il Sindaco di ...

