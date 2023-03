Calcio | Smeriglio S&D | ' antisemitismo intollerabile | Lega sanzioni togliendo punti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri sera in occasione del derby Lazio-Roma è l'ennesimo atto di unvergognoso,. Non solo i cori razzisti dei tifosi della Lazio, ma anche la maglia di uno di loro inneggiante ad Adolf Hitler. Uno scandalo che non può più essere tollerato". Lo dice Massimiliano, eurodeputato S&D. "Ladeve sanzionare ancora più duramente episodi di questo tipo, se necessario anche scontandoin classifica per le società coinvolte. E' ora di finirla con questi atti intollerabili. La mia vicinanza alla Presidente Ruth Dureghello e a tutta la comunità ebraica di Roma”, aggiunge