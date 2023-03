Calcio, Roberto Mancini: “Retegui ha qualità, non pensavamo ci dicesse di sì. In Italia non ci sono giocatori” (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima giornata di raduno della Nazionale Italiana di Calcio maschile a Coverciano e consueta conferenza stampa del C.T. Roberto Mancini per fare il punto della situazione in vista del doppio impegno inaugurale del girone di qualificazione per Euro 2024 contro l’Inghilterra (giovedì 23 marzo a Napoli) e Malta (domenica 26 marzo a Ta’Qali). “Ormai Italia-Inghilterra è diventato un classico un po’ come Italia-Germania. sono da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre, mi aspetto come sempre una ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima giornata di raduno della Nazionalena dimaschile a Coverciano e consueta conferenza stampa del C.T.per fare il punto della situazione in vista del doppio impegno inaugurale del girone di qualificazione per Euro 2024 contro l’Inghilterra (giovedì 23 marzo a Napoli) e Malta (domenica 26 marzo a Ta’Qali). “Ormai-Inghilterra è diventato un classico un po’ come-Germania.da diverso tempo una grande nazionale, piena didi talento, di forza e di tecnica. Hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Sarà una gara dura come lostate tutte le altre, mi aspetto come sempre una ...

