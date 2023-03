Calcio | Pecoraro | “Basta ai cori antisemiti o pagheranno i club”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) Giuseppe, coordinatore nazionale per la lotta contro l’smo, è intervenuto per mandare un messaggio aie a tutti coloro i quali nello stadio si mettono in mostra negativamente con. Il coordinatore nazionale ha proposto che siano ia pagare nel momento in cui talinon si plachino nel prossimo futuro.è intervenuto direttamente ai microfoni dell’ANSA e non ha allontanato le società sportive dalla questione. Queste le sue parole: “Sono da condannare duramente icontro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente e vanno identificati i responsabili. In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le ...