Calcio: Nobili (Az-Iv), 'sacrosanta indignazione Dureghello, servono provvedimenti' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Una assoluta vergogna che non può rimanere ancora una volta sotto silenzio. sacrosanta l'indignazione di Dureghello ma deve essere di tutti, al di là del tifo calcistico. servono provvedimenti, serve una risposta ferma e unita". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Azione-Italia viva, a proposito della denuncia della presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello sui cori antisemiti durante la partita Lazio-Roma di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Una assoluta vergogna che non può rimanere ancora una volta sotto silenzio.l'dima deve essere di tutti, al di là del tifo calcistico., serve una risposta ferma e unita". Lo scrive su Twitter Luciano, consigliere regionale del Lazio di Azione-Italia viva, a proposito della denuncia della presidente della comunità ebraica di Roma Ruthsui cori antisemiti durante la partita Lazio-Roma di ieri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Calcio, Nobili: 'Assoluta vergogna, servono provvedimenti' - Peppe_Nobili : Ma tanto a loro piace vincere così: giocando di merda, vincendo con gol irregolari mortificando il calcio italiano.… - Peppe_Nobili : Bello spot per il calcio italiano: partita bruttissima, finale schifoso, arbitro e Var scandaloso! E guarda caso c'… - Peppe_Nobili : RT @ZZiliani: Dopo il -15 inflitto alla #Juventus la discesa in campo in suo appoggio delle istituzioni calcistiche come FJGC e Lega Serie… - milansette : Napoli, Inter e Milan, anche Juventus, Roma e Fiorentina: l'Italia tra le nobili d'Europa, ma?… -